Мэрия Уфы назвала точную дату открытия строящегося моста через реку Белую

Мэрия Уфы назвала точную дату открытия строящегося моста через реку Белую
Мэрия Уфы назвала точную дату открытия строящегося моста через реку Белую
Вчера, 11:20ГородИрина ДеревянчукФото: bashkortostan.ru
Все работы сегодня ведутся согласно запланированным срокам.

Сегодня, 11 августа на оперативном совещании в мэрии Уфы чиновники раскрыли дату открытия нового моста через реку Белую. Так, третий мост на въезде в город будет открыт 20 октября 2021 года. Об этом сообщил Евгений Кулешов, начальник отдела капитального строительства УСРДИС администрации городского округа (Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений)

По данным на сегодня, 11 августа, работы осуществляются в срок, выполняют их 246 человек, которые работают в две смены. Длина моста составляет 688 метров, одно из предназначений нового моста – разгрузка Южного выезда Уфы.

Евгений Кулешов также подробно рассказал о том, какие этапы работы ведутся в данный момент.

– Работы ведутся в районе седьмой опоры на правом берегу. Там находится кран грузоподъемностью 260 тонн. Ведутся и работы по гидроизоляции проезжей части моста и устройство шумозащитных экранов. В ближайшей перспективе работы по устройству асфальтобетонного покрытия, устройству подходов к мостовому переходу, монтажу наружного освещения и видеонаблюдения,– сообщил начальник отдела капстроительства УСРДИС.

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