В Уфе обсудили судьбу госцирка

Сегодня врио главы Башкирии Радий Хабиров встретился с и.о. гендиректора «Российской государственной цирковой компании» Владимиром Шемякиным, сообщили в пресс-службе главы региона. На встрече обсудили реконструкцию здания Уфимского госцирка и развития циркового искусства в регионе.

– Мы очень сильно переживаем за дальнейшую судьбу нашего госцирка. И люди постоянно нас о нём спрашивают, – сказал Радий Хабиров. – Конечно, мы надеемся на вашу поддержку в этом вопросе. Важно, чтобы в таком городе-миллионнике, как Уфа, мы вновь запустили этот важный объект.

Владимир Шемякин рассказал, в каком порядке будет производиться реконструкция уфимского госцирка.

Сначала республика должна профинансировать подготовку необходимой проектной документации по реконструкции здания и вспомогательных помещений, а также благоустройство прилегающей территории. «Росгосцирк» же даст деньги на реконструкцию объекта, примерно один миллиард рублей.

Уфимский госцирк на проспекте Октября был закрыт по решению суда в сентябре 2017 года, его закрытия с февраля 2017 года требовала прокуратура, поскольку здание было небезопасным. Госцирк был создан в 1968 году, и с тех пор там не было капремонта. В этом году его здание было признано памятником истории и культуры регионального значения, требующим охраны.