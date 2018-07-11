Уфе вместе с другими городами России присвоят IQ

Новый рейтинг российских городов анонсировал минстрой вчера, 10 июля, на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге, передает «Российская газета». Российские города проверят на применение цифровых технологий в сфере благоустройства и ЖКХ и каждому городу присвоят IQ. Об этом сообщил замглавы министерства ЖКХ Андрей Чибис.

По словам Андрея Чибиса, аналогичного рейтинга нигде в мире на данный момент не существует. Рейтинг утвердят в середине 2019 года, сообщает ТАСС.