Завтра 12 июня в Уфе перекроют улицы в центре и часть улицы Жукова в Сипайлово

О перекрытии одной из основных улиц центра и микрорайона и о том как будет работать транспорт в Сипайлово рассказали в мэрии Уфы.

Завтра 12 июня в Уфе будут проходить праздничные гуляния. В связи с массовыми гуляниями и празднествами с раннего утра до 4 часов дня будет перекрыт почти весь центр города, а именно. Перечисленные ниже участки улиц станут недоступны для водителей и по ним без каких-либо опасений смогут беспрепятственно передвигаться пешеходы. Пешеходной станет улица Ленина на отрезке от улицы Пушкина до Коммунистической, что касается улицы Пушкина, то и она будет перекрыта на участке От Советской до Театральной улицы. Перекрыт будет и участок Коммунистической, от Ленина до Мустая Карима. Улица же Мустая Карима будет перекрыта на отрезке от Коммунистической до Чернышевского. На схеме перекрытие движения в центре Уфы выглядит так: Фото: мэрия Уфы На этот раз празднование распространится в непривыкший к массовым гуляниям микрорайон Сипайлово. Помимо центра Уфы перекрыт будет и участок улицы Маршала Жукова, одной из самых широких улиц. Для проезда будет недоступен отрезок улицы от улицы Академика Королева до улицы Баязита Бикбая, на участке напротив парка Кашкадан, техническое открытие которого и состоится в праздничный день. Мэрия обнародовала схему передвижения общественного транспорта в связи с перекрытием улиц. Фото: мэрия Уфы

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