Фото: ИА "Башинформ"
В Уфе с многоэтажного дома падают кирпичи
Сегодня, 16:17Город
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Инцидент произошел в микрорайоне Сипайлово.
В уфимском микрорайоне Сипайлово с 14-этажного жилого дома падают кирпичи. Об этом сообщает агентство «Башинформ». Сегодня в 14.19 на улице Жукова, 22 стала обрушиваться кирпичная облицовка, кирпичи падают до сих пор.
Уфимец Альберт Еникеев заблокировал вход мусорным контейнеров.
- Жители дома пока могут воспользоваться выходом из дома с другой стороны. Но рядом с домом есть припаркованные автомобили, которые тоже могут пострадать, - цитирует Башинформ слова Еникеева.
Источник: Башинформ
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