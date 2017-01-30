В Уфе с многоэтажного дома падают кирпичи

Инцидент произошел в микрорайоне Сипайлово.

В уфимском микрорайоне Сипайлово с 14-этажного жилого дома падают кирпичи. Об этом сообщает агентство «Башинформ». Сегодня в 14.19 на улице Жукова, 22 стала обрушиваться кирпичная облицовка, кирпичи падают до сих пор.

- Жители дома пока могут воспользоваться выходом из дома с другой стороны. Но рядом с домом есть припаркованные автомобили, которые тоже могут пострадать, - цитирует Башинформ слова Еникеева.