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В Уфе с многоэтажного дома падают кирпичи
Сюжеты:
Болеем за нашихАнтикоррупцияВласть без цензуры
Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
Фото: ИА "Башинформ"
В Уфе с многоэтажного дома падают кирпичи
Сегодня, 16:17Город
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