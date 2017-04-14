В Уфе автобус врезался в легковушку: есть пострадавшие

Четыре пассажира автобуса обратились за помощью к медикам.

Сегодня на 2 км автодороги Уфа-Нагаево произошло ДТП с участие пассажирского автобуса, сообщается в группе «Дорожный патруль Уфа».

Как сообщили очевидцы, 30-летний водитель автобуса «Форд Транзит», который двигался по 163-му маршруту в направлении Нагево, поздно заметил остановившийся у левого края дороги автомобиль «Дэу Нексия». Легковой автомобиль остановился из-за поломки.

- Во избежание наезда на легковой автомобиль, со слов водителя автобуса, он резко повернул налево и касательно наехал на разделительный парапет. В настоящий момент известно о четверых пассажирах автобуса, обратившихся за осмотром к медикам. Всего в салоне находились 15 человек. Водитель «Нексии» не пострадал, - отмечается в сообщении.

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