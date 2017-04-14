В Уфе 13 июня без света останутся десятки домов

Это связано с демонтажем аварийной опоры.

В связи с демонтажем аварийной опоры будет отключена электроэнергия от ВЛ-6кВ (ТП-59, ТП-277) с 09.00ч. до 17.00ч. 13 июня 2017 года, - следует из сообщения.

Под отключение попадает: ТП-59 – ул. Зенцова с 88 по 94, с 105 по 109, 113, 113/2, 119: – ул. Тендерная с 3 по 11, с 6 по 16; – ул. Токарная с 36 по 40, с 53 по 59, 49, 63; – ул. Дзержинского 40; – ул. Слесарная 9, 11, 20, 22, 22а; – ул. Семафорная 4, 9, 11; – ул. Чеверева с 1 по 11, с 6 по 8, 15, 17;