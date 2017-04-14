В Октябрьском районе Уфы на один день отключат холодную воду

14 июня будут проводиться ремонтные работы.

В некоторых домах Октябрьского района Уфы 14 июня отключат холодную воду, сообщили в администрации города.

Так с 10,30 до 17,30 будут проводиться работы по замене запорной арматуры (задвижки) Д=100 мм. на водомерном узле по ул. Российская, 80. Поэтому вода будет отключена у следующих потребителей:

проспект Октября 136/2,142/2,142/3,142/4

ул. Российская 82/1,82/2,84/1

ул. Российская 80

Гимназия № 93

проспект Октября 138.

с 10,30 до 20,30 для замены подставки пожарных гидрантов - 2 шт. по ул. Шафиева, будет отключена холодная вода у следующих потребителей:

ул. Шафиева 6

ул. Зорге 55.

16 июня года в период с 10:00 ч. до 17:00 ч., для проведения ремонтных работ по замене пожарного гидранта по ул. Зеленогорская, 5, будет отключена холодная вода у следующих потребителей:

ул. Зеленогорская 3,5,7,9,11

ул. Фруктовая 17,19,21,23