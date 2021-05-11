В Уфе в железной емкости обнаружили пропавшего 11-летнего мальчика

В Уфе в железной емкости обнаружили пропавшего 11-летнего мальчика
В Уфе в железной емкости обнаружили пропавшего 11-летнего мальчика
Сегодня, 16:49ГородАнна КононоваФото: Управление гражданской защиты по Уфе
Накануне, 10 мая, в столице Башкирии пропал 11-летний ребенок. Мальчика обнаружили сегодня в железной емкости, сообщает управление гражданской защиты Уфы.

О местонахождении ребенка не было известно со вчерашнего дня. Сегодня рано утром о его исчезновении сообщили в ИДЦ Уфы. К поискам были привлечены добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт», полиция и уфимские спасатели, которые отрабатывали одну из версий локации мальчика. Ими были обнаружены кеды, принадлежавшие ребенку, однако в водоеме его не оказалось. Мальчика нашли неподалеку, в 20 метрах от поймы реки, где велись поиски. Оказалось, что он залез в железную емкость и не смог выбраться.

При помощи гидравлического инструмента сотрудники УГЗ расширили проем и вытащили юного уфимца. Волонтеры «Лизы Алерт» передали его работникам скорой помощи. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

СпасателидетиБашкирияУфа
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