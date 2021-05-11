В Уфе в железной емкости обнаружили пропавшего 11-летнего мальчика

О местонахождении ребенка не было известно со вчерашнего дня. Сегодня рано утром о его исчезновении сообщили в ИДЦ Уфы. К поискам были привлечены добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт», полиция и уфимские спасатели, которые отрабатывали одну из версий локации мальчика. Ими были обнаружены кеды, принадлежавшие ребенку, однако в водоеме его не оказалось. Мальчика нашли неподалеку, в 20 метрах от поймы реки, где велись поиски. Оказалось, что он залез в железную емкость и не смог выбраться.