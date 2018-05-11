В Уфе пройдут массовые отключения холодной и горячей воды

Воду будут отключать с 14 по 20 мая.
В Уфе запланировано отключение горячей и холодной воды, сообщили в пресс-службе «Уфаводоканала».
|
14.05.2018 - 1 отключение
|
Калининский район
|
С 10:00 до 20:00 14 мая 2018 года для замены запорной арматуры (задвижек) Д=200 мм, Д=50 мм по ул. Интернациональная, 65 будет отключена холодная и горячая вода у следующих потребителей:
|
с 10:00 час. до 20:00 час.
|
Адрес
|
Наименование
|
ул. Интернациональная 65,
65/1, 67
|
Жилые дома
|
ул. Нежинская 42а
|
Жилой дом
|
ул. Победы 3/1
|
Жилой дом
|
ул. Интернациональная 20б
|
Общежитие
|
ул. Победы 3/2
|
Центральный тепловой пункт-241
|
ул. Интернациональная 20
|
Автосалон ООО "Луидор-Уфа"
|
ул. Интернациональная 20а
|
Автомойка
|
ул. Индустриальное шоссе 1
|
ЭЧК-58, ВОХР ОАО РЖД
|
15.05.2018 - 3 отключения
|
Калининский и Орджоникидзевский районы
|
С 10:00 до 09:00 16 мая 2018 года для замены запорной арматуры (задвижки) Д=400 мм по ул. Кольцевая - ул. Коммунаров будет отключена холодная вода у следующих потребителей:
|
с 10:00 час. 15.05.2018 г. до 09:00 час. 16.05.2018 г.
|
Адрес
|
Наименование
|
Калининский район
|
ул. Кольцевая 154,156,156а,
158а,160
|
Жилые дома
|
ул. Машиностроителей 21
|
Жилой дом
|
ул. Коммунаров 13,14,15,
17,18
|
Жилые дома
|
ул. Черниковская 41а,43
|
Жилые дома
|
ул. Коммунаров 12а
|
Школа №67
|
Орджоникидзевский район
|
ул. Кольцевая 169,169а,169б,
171,173,175
|
Жилые дома
|
ул. Коммунаров 22,24,25,27
|
Жилые дома
|
ул. Кольцевая 173/1
|
Административное здание СРЭС УГЭС
|
Ленинский район
|
С 11:00 до 23:00 15 мая 2018 года будет отключена холодная вода у следующих потребителей:
|
с 11:00 час. до 23:00 час.
|
Адрес
|
Наименование
|
ул. Гафури 77
|
ТСЖ "Престиж", административное здание (отключается один ввод)
|
ул. Чернышевского 28
|
ТСЖ "Престиж", жилой дом (отключается один ввод)
|
Орджоникидзевский район
|
С 11:00 до 18:00 15 мая 2018 года будет отключена холодная вода у следующих потребителей:
|
с 11:00 час. до 18:00 час.
|
Адрес
|
Наименование
|
ул. Блюхера 14, 14/1, 16, 18,
18/1, 20/1, 22, 24
|
Жилые дома
|
16.05.2018 - 2 отключения
|
Орджоникидзевский район
|
С 11:00 до 23:00 16 мая 2018 года будет отключена холодная и горячая вода у следующих потребителей:
|
с 11:00 час. до 23:00 час.
|
Адрес
|
Наименование
|
ул. М. Рыльского 2/1
|
Центральный тепловой пункт №550
закрывается ввод со стороны улицы
Академика Королева
|
ул. М. Рыльского 10
|
Поликлиника №43
|
ул. Маршала Жукова 14
|
ООО "Астон"
|
ул. Маршала Жукова 14/1
|
ООО "СтройСитиКапитал"
|
ул. Маршала Жукова 14/1
|
ООО "АвтоСтиль"
|
ул. Маршала Жукова 16
|
ООО "Австостиль"
|
ул. М. Рыльского 14
|
ГУП РБ "УАЗ"
|
Орджоникидзевский район
|
С 11:00 до 19:00 16 мая 2018 года будет отключена холодная и горячая вода у следующих потребителей:
|
с 11:00 час. до 19:00 час.
|
Адрес
|
Наименование
|
ул. Блюхера 15, 15/1, 17,
28, 32, 32/1, 36
|
Жилые дома
|
Бульвар Славы 4, 8
|
Жилые дома
|
Проспект Октября 121/1а
|
Жилые дома
|
Бульвар Славы 6
|
Общежитие ДОСААФ
|
ул. Блюхера 32/1
|
Центральный тепловой пункт №623
|
ул. Блюхера 17
|
Центральный тепловой пункт №622
|
ул. Блюхера 7
|
Детский дом №1
|
ул. Блюхера 9
|
Школа №99
|
Проспект Октября 119/2
|
Уфахимчистка (закрывается ввод со стороны
Пр. Октября 121а)
|
ул. Блюхера 15/2
|
СПТУ №12
|
17.05.2018 - 1 отключение
|
Калининский и Орджоникидзевский районы
|
С 10:00 до 22:00 17 мая 2018 года для замены запорной арматуры (задвижек) Д=100 мм по ул. Архитектурная - Маяковского, Д=80 мм и 50 мм по ул. Первомайская, 35 будет отключена холодная и горячая вода у следующих потребителей:
|
с 10:00 час. до 22:00 час.
|
Адрес
|
Наименование
|
Калининский район
|
ул. Первомайская 27, 29, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
42, 43, 43а, 44, 45
|
Жилые дома
|
ул. Победы 16, 18
|
Жилые дома
|
ул. Маяковского 24
|
Жилой дом
|
ул. Архитектурная 2, 4, 8, 10,
14, 18, 20, 22, 24
|
Жилые дома
|
ул. Первомайская 35
|
Центральный тепловой пункт-240
|
ул. Архитектурная 6
|
СДЮСШОР по велоспорту
|
ул. Первомайская 41
|
Кинотеатр "Победа"
|
ул. Архитектурная 16
|
Детский сад №21
|
ул. Первомайская 43а
|
Детский сад №21
|
ул. Первомайская 29/1
|
Кафе
|
ул. Первомайская 45/1
|
Кафе
|
ул. Первомайская 41/1
|
Административное здание
|
Орджоникидзевский район
|
ул. Архитектурная 1, 3, 5
|
Жилые дома
|
ул. Ульяновых 36
|
Жилой дом
|
ул. Маяковского 21
|
Жилой дом
|
ул. Архитектурная 5
|
Центральный тепловой пункт-647