Мэр Уфы Ратмир Мавлиев собрался со следующей недели ездить на работу на велосипеде

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев собрался со следующей недели ездить на работу на велосипеде
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев собрался со следующей недели ездить на работу на велосипеде
11 апреля, 21:18ГородИрина ДеревянчукФото: 1MI
О планах добираться из дома на работу на самом экологичном и даже полезном для здоровья транспорте мэр рассказал в интервью ВГТРК 11 апреля.

Как выяснилось, Ратмир Мавлиев большой любитель велосипедного спорта. Интересно, что его предшественник на посту мэра Сергей Греков также любит велоспорт и на посту мэра даже провел велопрогулку с блогером-урбанистом Ильей Варламовым, однако на работу на велосипеде не ездил.

А вот нынешний мэр Уфы Ратмир Мавлиев в интервью Вестям рассказал о своем намерении уже со следующей недели ездить на службу на велосипеде.

Мавлиев объяснил, что ездить на велосипеде будет с удовольствием, тем более что у мэра не так много времени, а езда на велосипеде для Мавлиева это возможность подумать о стратегических вещах, время когда можно задуматься более глубоко, тем более что никто в этот момент его не отвлекает.

Мэр обронил в интервью интересную фразу о том, что смотреть веломаршруты в Уфе не приходится. И сразу ограничил свой маршрут путем от дома до работы. А вот Mkset прошлой весной изучил веломаршруты не в теории, а на практике. Сделано это было буквально сразу после того, как прежний мэр Сергей Греков прокатился по башкирской столице на велосипедах с Ильей Варламовым.

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