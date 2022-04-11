Мэр Уфы Ратмир Мавлиев собрался со следующей недели ездить на работу на велосипеде

О планах добираться из дома на работу на самом экологичном и даже полезном для здоровья транспорте мэр рассказал в интервью ВГТРК 11 апреля.

Как выяснилось, Ратмир Мавлиев большой любитель велосипедного спорта. Интересно, что его предшественник на посту мэра Сергей Греков также любит велоспорт и на посту мэра даже провел велопрогулку с блогером-урбанистом Ильей Варламовым, однако на работу на велосипеде не ездил. А вот нынешний мэр Уфы Ратмир Мавлиев в интервью Вестям рассказал о своем намерении уже со следующей недели ездить на службу на велосипеде. Мавлиев объяснил, что ездить на велосипеде будет с удовольствием, тем более что у мэра не так много времени, а езда на велосипеде для Мавлиева это возможность подумать о стратегических вещах, время когда можно задуматься более глубоко, тем более что никто в этот момент его не отвлекает. Мэр обронил в интервью интересную фразу о том, что смотреть веломаршруты в Уфе не приходится. И сразу ограничил свой маршрут путем от дома до работы. А вот Mkset прошлой весной изучил веломаршруты не в теории, а на практике. Сделано это было буквально сразу после того, как прежний мэр Сергей Греков прокатился по башкирской столице на велосипедах с Ильей Варламовым.

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