С 15 февраля изменится схема движения на Затонском кольце в Уфе

С 15 февраля изменится схема движения на Затонском кольце в Уфе
С 15 февраля изменится схема движения на Затонском кольце в Уфе
Сегодня, 13:22ГородИрина ДеревянчукФото: мэрия Уфы
На следующей неделе в Уфе закроют съезд с улицы Галле на улицу Пархоменко на Затонском кольце в Уфе, сообщили в мэрии 11 февраля.

Уже в ближайший вторник, 15 февраля с улицы имени округа города Галле больше нельзя будет проехать на улицу Пархоменко, власти и СМИ сообщали об это еще 28 января, но перед тем как в эти выходные на участке будут установлены соответствующие знаки, в мэрии уфимцам напомнили о существенном изменении. Отметим, что закрывать съезд ранее планировали в конце февраля, но теперь выяснилось, что произойдет это в середине месяца.

Закрывается съезд не на ремонт, а навсегда. Участок в мэрии называют “очагом аварийности”и сообщают, что данное решение было принято в целях сделать данный участок более безопасным и разгрузить городской транспортный поток.

В мэрии предложили несколько альтернативных вариантов для горожан. На улицу Пархоменко с улицы города Галле можно попасть либо через Затонское шоссе, с выездом на Алексеевское и с разворотом близ проспекта Дружбы Народов, либо же через улицу Зорге по Кировоградской.

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