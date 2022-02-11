В Уфе ищут разработчика проекта нового жилого квартала за 12 млн рублей в Миловке

Исходя из документов застройки, территория может быть застроена как жилая, так и деловая и коммерческая застройка. Планируется, что на указанной территории появятся не только дома, но и развитая инфраструктура, включающая два детских сада, школу почти на полторы тысячи мест. В районе запланировано строительство магазинов, аптек, и других объектов.