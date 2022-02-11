В Уфе ищут разработчика проекта нового жилого квартала за 12 млн рублей в Миловке

В Уфе ищут разработчика проекта нового жилого квартала за 12 млн рублей в Миловке
В Уфе ищут разработчика проекта нового жилого квартала за 12 млн рублей в Миловке
Сегодня, 13:10ГородИрина ДеревянчукФото: 1MI
Тендер на разработку проекта на площади 80 гектаров между Миловским шоссе и Западным обходом Уфы объявил «Уфимское городское агентство ипотечного кредитования» 10 февраля.

В Уфе, а точнее в ее ближайших окрестностях, близ села Миловка вполне вероятно в ближайшем времени появится новый жилой квартал из среднеэтажных и малоэтажных домов площадью не меньше 275 430 квадратов, но не превышающей 330 516 метров. На сайте госзакупок открыт тендер на разработку проекта межевания 80 гектаров земли между Западным обходом Уфы и Миловским шоссе.

Исходя из документов застройки, территория может быть застроена как жилая, так и деловая и коммерческая застройка. Планируется, что на указанной территории появятся не только дома, но и развитая инфраструктура, включающая два детских сада, школу почти на полторы тысячи мест. В районе запланировано строительство магазинов, аптек, и других объектов.

Начальную стоимость разработки проекта будущего жилого квартала Специализированный застройщик «Уфимское городское агентство ипотечного кредитования» обозначил в 12 миллионов рублей. Заявки на участие в тендере можно подать до 27 февраля текущего года.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы