В Уфе ищут разработчика проекта нового жилого квартала за 12 млн рублей в Миловке

В Уфе, а точнее в ее ближайших окрестностях, близ села Миловка вполне вероятно в ближайшем времени появится новый жилой квартал из среднеэтажных и малоэтажных домов площадью не меньше 275 430 квадратов, но не превышающей 330 516 метров. На сайте госзакупок открыт тендер на разработку проекта межевания 80 гектаров земли между Западным обходом Уфы и Миловским шоссе.
Исходя из документов застройки, территория может быть застроена как жилая, так и деловая и коммерческая застройка. Планируется, что на указанной территории появятся не только дома, но и развитая инфраструктура, включающая два детских сада, школу почти на полторы тысячи мест. В районе запланировано строительство магазинов, аптек, и других объектов.
Начальную стоимость разработки проекта будущего жилого квартала Специализированный застройщик «Уфимское городское агентство ипотечного кредитования» обозначил в 12 миллионов рублей. Заявки на участие в тендере можно подать до 27 февраля текущего года.