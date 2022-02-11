Платными парковками в Уфе займется компания-эвакуаторщик авто за 40 рублей в час

Организовывать и администрировать платные парковки в Уфе будет та же организация которая сегодня занимается эвакуацией машин с городских улиц. Обозначили в мэрии и стоимость машино-места на городской платной парковке. Она составит 40 рублей в час в дневное время, а с 21 часов до 7 часов утра она будет бесплатной.