Уфимцам пообещали возможность оплачивать платные парковки любым удобным способом

Уфимцам пообещали возможность оплачивать платные парковки любым удобным способом
Уфимцам пообещали возможность оплачивать платные парковки любым удобным способом
Сегодня, 15:27ГородИрина ДеревянчукФото: 1MI
Руководитель транспортного управления Уфы Олег Хмарин рассказал какими способами горожане смогут оплатить услуги платных парковок в Уфе на брифинге в мэрии 11 февраля.

Глава транспортного управления Уфы Олег Хмарин рассказал о том каким образом жители Уфы смогут оплатить пребывание на платных парковках, которые уже в июне 2022 года появятся в городе.

Мы предусматриваем несколько вариантов взимания платы. Изначально упор делали на паркоматы, но сейчас мощно развиваются мобильные технологии и первым способом оплаты будет мобильный телефон. Олег Хмарин

Но будут и альтернативные варианты. оплатить парковку можно будет на сайте парковочного пространства, посредством СМС-сообщений, планируется и подключить к платным парковкам банковские сервисы. Парковку можно будет оплатить и наличными.

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