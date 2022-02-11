Участок улицы Рабкоров в Уфе частично закрыли для транспорта до 1 октября

Участок улицы Рабкоров в Уфе частично закрыли для транспорта до 1 октября
Участок улицы Рабкоров в Уфе частично закрыли для транспорта до 1 октября
Сегодня, 15:20ГородИрина ДеревянчукФото: 1MI
О том, что проезд по участку улицы Рабкоров от улицы Высотной до улицы Академика Ураксина ограничен до 1 октября 2022 года сообщили в мэрии Уфы 11 февраля.

Причина закрытия улицы Рабкоров в ее реконструкции на участке ограниченном улицами Академика Ураксина и Кувыкина, но закрыт будет другой участок Рабкоров. В мэрии пообещали, что к концу года горожан ждет качественная и безопасная дорога со всей необходимой инфраструктурой, включающей ливневку, остановки и освещение.

Ради такого уфимцев просят отнестись к неудобствам с пониманием. Неудобства же представит закрытие движения по улице Рабкоров на участке от улицы Высотной до улицы Академика Ураксина.

С сегодняшнего дня на участке начали выполнять соответствующие текущему сезону работы: переустраивают коммуникации и возводят подпорные стенки. По словам строителей это один из самых затратных по времени процессов реконструкции улицы.

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