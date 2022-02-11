У долгостроя на Комсомольской в Уфе появился инвестор и у него есть планы на объект

У долгостроя на Комсомольской в Уфе появился инвестор и у него есть планы на объект
У долгостроя на Комсомольской в Уфе появился инвестор и у него есть планы на объект
Сегодня, 19:22ГородИрина ДеревянчукФото: пресс-служба мэрии Уфы
Дальнейшую судьбу заброшенного долгостроя в центре Уфы с инвесторами обсудил замглавы горадминистрации Кирилл Чистяков, сообщили в пресс-службе мэрии Уфы 11 февраля.

Сама встреча прошла вчера, 10 февраля. Чиновник обсудил с инвесторами – группой компаний «СтройТЭК» что же появится на месте ныне заброшенного здания долгостроя на улице Комсомольской в центре Уфы, буквально в двух кварталах от городской мэрии. Изначально на месте должен был появиться торговый центр, но владельца признали банкротом.

Инвесторы продемонстрировали проект, который объединил в себе жилые дома с паркингом, который будет располагаться и под землей и на ней, развитую инфраструктуру, с учреждениями образования и медицины, а также общественные пространства. По мнению инвесторов проект может стать особенным для Уфу и признают, что перед ними стоит сложная задача создать особенным для города. Концепцию объекта инвестор разрабатывает не один, а совместно с муниципалитетом.

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