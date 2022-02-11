Власти пообещали оборудовать шлагбаумами дома в зоне будущих платных парковок в Уфе

На брифинге по платным парковкам в Уфе заявили, что понимают — машины «выльются во дворы», чтобы не платить за парковку, и рассказали, как будут с этим бороться.

Советник главы Башкирии по вопросам развития общественных пространств Ольга Сарапулова сообщила, что понимает, что у жителей будут замечания, куда же парковаться и парковки выльются во дворы. Тут нужна системная работа городских планировщиков — как решать этот вопрос. У существующих платных паркингов загрузка 20-30%, до половины. Потому что ты можешь бесплатно парковаться на улице. Инвестор никогда туда не придет, потому что деньги не отобьет. Когда нельзя будет парковаться на улицах то проекты паркингов станут возможны.Ольга Сарапулова Сообщила Сарапулова и о том, что жители домов, которые попадают в зону платной парковки, парковаться будут бесплатно. — По дворам более комплексная проблема, у нас жители многоквартирных домов не несут ответственности за свои дворы, они не размежеваны и не поставлены на кадастровый учет. Как следствие мы не содержим их должным образом, мы ждем пока муниципалитет почистит снег, хотя двор это твоя придомовая собственность, — отметила Сарапулова. Тот факт, что условный частный дом хозяин обслуживает сам, а жители МКД не делают этого, Сарапулова назвала «нечестным». Появление платных парковок Сарапулова назвала вероятной стартовой точкой для запуска «процедуры осознанности за свои дворы у жителей». Но жители Уфы задавались в это время совсем другими вопросами. — Шлагбаумы жители будут устанавливать за свой счет или муниципалитет поможет? Какие улицы в первую очередь попадут в программу платных парковок? , — поинтересовалась в комментариях к трансляции уфимка. На вопрос достаточно туманно ответили, что мэрия поможет горожанам в установке шлагбаумов.

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