В Уфе у «Школьной» остановки организовали одностороннее движение транспорта
11 февраля, 09:45ГородНадежда ВалитоваФото: Артур Салимов./ Mkset.ru
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По просьбам местных жителей власти организовали одностороннее движение транспорта по участку «Школьного» переулка.
Как сообщается на сайте администрации Уфы, речь идет об участке с перекрестка Марии Луговой до остановки общественного транспорта «Школьная» в сторону уфимского международного аэропорта.
Соответствующие знаки дорожного движения уже установлены вдоль дороги. Здесь также действует запрет на движение грузовых автомобилей.
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