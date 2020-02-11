В Уфе несколько коммунальных руководителей уволены за плохую уборку снега
На оперативном совещании в мэрии Уфы глава города рассказал, что принял решение уволить сразу несколько начальников ЖЭУ.
Сегодня, 11 февраля, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ульфат Мустафин сообщил о том, что по итогам рейда по городу принято решение об увольнении нескольких начальников ЖЭУ и управляющих компаний, не обеспечивших своевременную уборку снега.
Первый заместитель главы города Салават Хусаинов изложил итоги воскресного объезда городской территории. Он вынужден был констатировать, что правильной организации работ по очистке снега, к сожалению, нет.
- Нет этапности, нет перехода, оперативного реагирования на погодную ситуацию тоже нет, - уточнил он. – Работу будем продолжать.
В качестве примера хорошо организованной работы по благоустройству в зимний период он привел только Дёмский район.
- Дальше будем обучать тех, кто будет реагировать на обучение, - коротко сказал Салават Хусаинов, а Ульфат Мустафин одобрил такой подход к решению кадрового вопроса и потребовал усилить контроль за благоустройством города.