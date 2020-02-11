Уфимскую Черниковку планируют застроить высотками

Об этом сообщается в проекте планировки и межевания квартала, опубликованного на сайте городской администрации. Известно, что застроить планируется квартал площадью 10,2 гектара. В настоящее время здесь в основном стоят двухэтажные жилые дома, построенные более полувека назад.

Застройщик предлагает их все снести (так как особой культурной ценности они не представляют, кроме того, большинство находятся в аварийном состоянии) и построить высотные жилые дома. Речь идет о том, чтобы снести 31 дом и построить четыре жилых высотки от 16 до 25 этажей. Общая площадь – 138 тысяч кв.м.

По имеющейся информации, школу планируют построить только начальную – на 200 мест, а средние и старшие классы распределить между школами №56, 70, 76, 887, 112, 75, 79, 85 и 105, - всего 709 детей.

Зато в планах - строительство сразу двух детских садов на 220 мест.

Отметим, что пока речь идет лишь о предварительном этапе обсуждения. Документ планировки и межевания улиц еще должны обсудить и утвердить депутаты Горсовета уже завтра, 12 февраля, сообщает Ufatime.