Уфимскую Черниковку планируют застроить высотками
В уфимском районе «Черниковка» власти намерены застроить новыми жилыми зданиями Кольцевую, Черниковскую, Кремлевскую улицы.
Об этом сообщается в проекте планировки и межевания квартала, опубликованного на сайте городской администрации. Известно, что застроить планируется квартал площадью 10,2 гектара. В настоящее время здесь в основном стоят двухэтажные жилые дома, построенные более полувека назад.
Застройщик предлагает их все снести (так как особой культурной ценности они не представляют, кроме того, большинство находятся в аварийном состоянии) и построить высотные жилые дома. Речь идет о том, чтобы снести 31 дом и построить четыре жилых высотки от 16 до 25 этажей. Общая площадь – 138 тысяч кв.м.
По имеющейся информации, школу планируют построить только начальную – на 200 мест, а средние и старшие классы распределить между школами №56, 70, 76, 887, 112, 75, 79, 85 и 105, - всего 709 детей.
Зато в планах - строительство сразу двух детских садов на 220 мест.
Отметим, что пока речь идет лишь о предварительном этапе обсуждения. Документ планировки и межевания улиц еще должны обсудить и утвердить депутаты Горсовета уже завтра, 12 февраля, сообщает Ufatime.
Ранее Медиакорсеть писала о том, как двухэтажные бараки в уфимской Черниковке буквально стали местом для изгоев. 70-летние двухэтажные бараки с трудом доживают свой век, а в одном из таких домов был взрыв бытового газа, в котором пострадали три человека. Мы также писали о том, почему ветхие двухэтажки в Уфе не признают аварийными и не расселяют.