В Уфе ликвидирована служба спасения 112

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В Уфе реорганизовано управление гражданской защиты Уфы: оно выведено в отдельное МБУ. В его состав войдут подразделения "Службы спасения 112", которая ликвидирована.
Управление гражданской защиты преобразовано с 1 января, согласно решению горсовета, принятому в ноябре прошлого года. Ранее оно существовала как подразделение мэрии, в его состав входила "Служба спасения 112".
В составе ликвидированной службы было три подразделения: информационно-диспетчерский центр, поисково-спасательный отряд и чрезвычайный фонд. Все эти структуры сохранятся, но теперь будут входить в состав вновь созданного МБУ.
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