В Уфе ликвидирована служба спасения 112

Управление гражданской защиты преобразовано с 1 января, согласно решению горсовета, принятому в ноябре прошлого года. Ранее оно существовала как подразделение мэрии, в его состав входила "Служба спасения 112".

В составе ликвидированной службы было три подразделения: информационно-диспетчерский центр, поисково-спасательный отряд и чрезвычайный фонд. Все эти структуры сохранятся, но теперь будут входить в состав вновь созданного МБУ.