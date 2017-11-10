В Уфе снесут недостроенный крематорий

Суд признал объект самовольной постройкой.

Исковое заявление Уфимского района республики к компании «Уфимский дом ритуальных услуг» удовлетворено двумя инстанциями арбитражного суда, сообщает «Коммерсант-Башкортостан». Теперь компания снесет недостроенное здание крематория на территории Западного кладбища за свой счет.

Суд признал объект самовольной постройкой. Представитель районной администрации заявил, что недострой необходимо снести, поскольку разрешение на его строительство было отозвано и расторгнут договор участка.

Компания в 2013 году брала у властей участок на кладбище в трехлетнюю аренду и через месяц получила разрешение на строительство крематория. В ноябре 2015 года администрация района расторгла договор аренды в одностороннем порядке. В июне 2016 года уфимский районный суд признал незаконным постановление местной администрации о согласовании места размещения постройки.

Напомним, ранее глава Уфы Ирек Ялалов в одном из своих стримов заявил, что в ближайшее время крематория ни в Уфе ни в Уфимском районе не будет, хотя власти понимают, что он необходим: