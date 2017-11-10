В Уфе приступили к реконструкции дома Князевых

Объект восстанавливается за счет компании застройщика.

В Уфе рабочие приступили к реконструкции дома Князевых. Сегодня, 10 октября, глава администрации Уфы посетил строительную площадку.

Генеральный директор компании-застройщика «Жилстройинвест» Ринат Салихов рассказал, что разработан проект по интеграции сохранившихся элементов фасада здания бывшего дома Князевых под современную застройку.

– Первым этапом реализации данного проекта стало усиление фасада, который будет встроен в существующую застройку. Это сложные технологические операции. Поэтому мы привлекли специализированную организацию из города Пермь. Исторический фундамент дома пришел в негодность, и само здание значительно пострадало во время пожара до того, как дом перешел к нам. Часть кирпичей с дворовой части дома, элементов зодчества разобраны и будут использованы при восстановлении фасада. Хотя этот объект был исключен из перечня выявленных исторических памятников, но мы взяли на себя обязательство по восстановлению и сохранению фасада, воспроизвести историческую среду в данной части столицы, - сказал Ринат Салихов.

Дом Князевых, который расположен на Ленина, 71, пострадал от пожара в 2014 году. Реконструкцией будет заниматься компания «Жилстройинвест». Застройщик также полностью отреставрирует ещё один объект культурного наследия на данной территории – дом купца Самоделкина на ул. Ленина, 81. Памятник деревянного зодчества и истории был построен в 1913

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов отметил, что на сегодняшний день реконструируется 7 объектов культурно-исторического наследия.