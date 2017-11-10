«Уфанефтехим» отметил свой 60-ти летний юбилей

8 ноября в уфимском Дворце молодежи УГНТУ состоялось торжественное мероприятие, посвященное 60-ти летию завода «Уфанефтехим».

6 ноября отметил свой 60-летний юбилей самый молодой из уфимских нефтеперерабатывающих заводов - «Уфанефтехим». Торжественное мероприятие, посвященное этой знаменательной дате, прошло во Дворце молодежи УГНТУ 8 ноября. Поздравить завод с юбилеем пришли ветераны, которые стояли у самых истоков, нынешние сотрудники, руководство предприятия, представители «Роснефти» и «Башнефти», правительства Башкирии и администрации Уфы.

Одним из первых поздравил с этой знаменательной датой сотрудников и ветеранов завода глава администрации Уфы Ирек Ялалов.

Фото: Артур Салимов

- «Уфанефтехим» является одним из наиболее технологичных нефтеперерабатывающих заводов нашей страны, - сказал Ирек Ялалов. - В становление и развитие предприятия вложен труд нескольких поколений работников. Свою историю «Уфанефтехим» ведет с 1957 года. Именно в этом году введены в строй установки по подготовке и первичной переработке нефти и получены первые товарные нефтепродукты. Вы ведете постоянную работу по совершенствованию технологии переработки нефтяного сырья, реконструкции и модернизации технологических мощностей, обеспечивая тем самым высокий показатель глубины переработки нефти. Ваши сегодняшние заслуги – залог перспективного будущего и уверенного движения вперед.

Теплые слова благодарности ветеранам и сотрудникам предприятия сказал вице-президент по нефтепереработке и нефтехимии ПАО АНК «Башнефть» Александр Романов.

Фото: Артур Салимов

- Завод действительно уникальный, как в масштабах республики, так и в масштабах всей страны, - подчеркнул он. – Самым главным нашим достоянием являетесь вы - наши сотрудники. За 60 лет работы «Уфанефтехимом» накоплен богатый опыт как в производстве, так и в социальной сфере и спорте. У нас просто отличнейшая команда. Впереди у нас еще много интересных высот, которые мы обязательно впишем в историю предприятия.

Директор филиала «Башнефть-Уфанефтехим» Антон Зайцев также поздравил ветеранов и сотрудников с праздником и рассказал об успехах предприятия.

- В состав завода входят такие установки, как коксование, гидрокрекинг, каткрекинг. Все это позволяет реализовать безмазутную схему работы. При этом глубина переработки поддерживается на уровне 96%. Все наши заводы выпускают топлива Евро 5, что положительно сказывается на экологии. Из знаковых событий — это, безусловно, запуск обновленных биологических очистных сооружений - сказал Антон Зайцев. - За год, что мы находимся в составе «Роснефти», получен большой синергетический эффект - за счет перераспределения сырьевых и продуктовых потоков. Часть компонентов, которые мы получаем на Уфимской группе заводов, теперь используется другими НПЗ «Роснефти». Также на наших заводах удалось подобрать уникальную среду профессионалов. Спасибо коллективу - мне очень приятно с вами работать.

Лучшие сотрудники предприятия получили почетные грамоты, благодарственные письма из рук руководства «Роснефти» и «Башнефти», главы администрации Уфы.

Украшением вечера стали творческие номера, которые исполнили "будущие нефтяники" - студенты, участники творческих коллективов Уфимского государственного нефтяного технического университета.

В праздновании юбилея приняли участие и самые маленькие члены большой семьи «Уфанефтехима», дети и внуки сотрудников. Юные чтецы прочитали стихи, посвященные родительским трудовым будням, а художники отразили все это на бумаге – за что им были вручены памятные призы и подарки.

Собирались на экскурсию, будто на свидание

Без преувеличения можно сказать, что главными героями дня стали ветераны, которые стояли у истоков становления завода – в их честь было сказано много слов благодарности. Кроме того, для них была организована «Юбилейная вахта» и экскурсия: ветераны, которые трудились на заводе 20-30 лет назад, вновь смогли попасть на производство.

Валентина Дрожжева (справа) и Мария Смирнова (слева) Фото: Артур Салимов

Валентина Дрожжева пришла на «Уфанефтехим» в 1957 году и 34 года проработала оператором.

- Я закончила специальную школу мастеров, где получила образование и после этого сразу же пошла трудиться на завод, - рассказала она. - Отсюда же в 1980-х годах ушла на пенсию. Сегодня для нас организовали экскурсию в наши родные стены. На экскурсию собиралась, будто на свидание. Что могу сказать? Завод, конечно, не узнать. Мы не сразу даже нашли свое рабочее место. Все старые установки снесли, сейчас там все новое, технологичное, просто глаз радуется.

Мария Смирнова (Ширяева), оператор, делится впечатлениями:

- Я тоже пришла на завод сразу же после школы и отработала до самой пенсии. Были свои сложности, но всегда вспоминаю свои трудовые будни с улыбкой. Давно мечтала посетить «Уфанефтехим». Спасибо руководству, что организовали для нас такую экскурсию. Завод, конечно, совсем другой, его не узнать. Очень довольны, что нас пригласили.

Рассказывает Мария Ложкина, инженер-технолог:

Фото: Артур Салимов

- Я закончила нефтяной институт по специальности инженер-технолог. После этого пошла работать на Новоуфимский завод, а потом через некоторое время перешла на «Уфанефтехим», где 15 лет работала оператором на технологической установке, потом по состоянию здоровья занималась административной работой. Посетив завод сегодня, я была в шоке. От наших старых установок ничего не осталось. Все новое, сейчас всё с помощью компьютеров. Технологии, конечно, не стоят на месте, и это радует. И хочется отметить нынешнее поколение, которое пришло нам на смену – молодежь прекрасная, грамотная, образованная.

Анатолий Сафонов, начальник объекта, также побывал на родном предприятии спустя годы:

- Я начал работать на заводе помощником оператора в 1964 году. Потом стал старшим оператором, а затем начальником установки. Сложности были, как же без них. Но желания уйти с завода никогда не возникало. На пенсию ушел в 2000-х, но связь со своими коллегами не потерял – сейчас вхожу в совет ветеранов. Конечно, мне очень понравилась идея посетить завод вновь. Свое трудовое место я не узнал. Все изменилось. Все теперь здесь по-новому.

Справка.

Сегодня «Башнефть-Уфанефтехим» - самый большой нефтеперерабатывающий завод в республике, в составе которого действуют уникальные для Башкирии и страны объекты:

- Самые мощные биологические очистные сооружения в Европе (производительность установки 3500 м3/час или около 84 тыс. куб. м. в сутки);

- Уникальная установка замедленного коксования, которая обеспечивает компании самый высокий в отрасли показатель технической оснащенности производства – индекс Нельсона 9,1;

- Единственное в своем роде производство ароматических углеводородов среди заводов ПАО «НК «Роснефть».