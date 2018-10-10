В Уфе в микрорайоне Инорс открылся новый сквер

История сквера началась в 2016 году. Символом сквера стал арт-объект – орел авторства Гербарта Калимуллина.

В новом сквере, расположенном на площади, ограниченной улицами Ферина, Т.Янаби, бульваром Баландина и переулком Железнодорожным, обустроены пешеходные дорожки, высажены крупномерные деревья, установлены скамейки, светильники и спортивный комплекс. В сквере появятся цветочные клумбы и детская игровая площадка.