В Уфе в микрорайоне Инорс открылся новый сквер

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Вчера, 9 октября, в уфимском микрорайоне Инорс состоялось открытие нового сквера, сообщили в пресс-службе администрации города.
История сквера началась в 2016 году. Символом сквера стал арт-объект – орел авторства Гербарта Калимуллина.
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В новом сквере, расположенном на площади, ограниченной улицами Ферина, Т.Янаби, бульваром Баландина и переулком Железнодорожным, обустроены пешеходные дорожки, высажены крупномерные деревья, установлены скамейки, светильники и спортивный комплекс. В сквере появятся цветочные клумбы и детская игровая площадка.
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