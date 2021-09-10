В Уфе над проспектом Салавата Юлаева построят ледовый дворец за 3 миллиарда рублей

В Уфе над проспектом Салавата Юлаева построят ледовый дворец за 3 миллиарда рублей
В Уфе над проспектом Салавата Юлаева построят ледовый дворец за 3 миллиарда рублей
Вчера, 18:03ГородАлександра КонстантиноваФото: 1mediainvest.ru
В Уфе появится ледовый спортивно-образовательный комплекс имени Александра Семака. Об этом сообщил благотворительный фонд имени Александра Семака.

Проект представил фонд, который смог найти инвестора. Соглашение о сотрудничестве подписали правительство Башкирии, «Системные концессии» (дочерняя компания АФК «Система») и фонд в рамках спортфорума «Россия — спортивная держава» в Казани.

Ледовый дворец планируют построить прямо на тоннеле над проспектом Салавата Юлаева. Сейчас разрабатывается проект здания. Его возведут к 450-летию Уфы в 2024 году. Комплекс будет включать две ледовые арены, 25-метровый бассейн, хоккейный центр, хореографический зал и зал для игровых видов спорта, сообщает РБК-Уфа

В строительство комплекса инвестируют примерно три миллиарда рублей. Правительство республики и фонд обсуждают выделение капитального гранта для проекта из федерального бюджета. Остальные средства выделят из бюджета республики и концессионер.

Напомним, компания «Системные концессии» также инвестирует в строительство круглогодичного детского лагеря в Башкирии. Проект представили сегодня, 10 сентября, на инвестсабантуе «Зауралье-2021».

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