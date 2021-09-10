В Уфе на улице Шота Руставели будет ограничено движение

В Уфе на улице Шота Руставели будет ограничено движение
В Уфе на улице Шота Руставели будет ограничено движение
Вчера, 15:51ГородФото: администрации Уфы
Участок будет закрыт недалеко от дома № 49.

Администрация Уфы сообщила о закрытии улицы на Шота Руставели в период с десяти вчера 10 сентября до 6 утра 12 сентября. На данном участке, как сообщает мэрия, запланированы работы по монтажу систем водоснабжение и водоотведения.

Напомним, что с 11 по 12 сентября будет в историческом центре Уфы также будет ограничено движение, в связи с проведением Уфимского международного марафона. В частности, с 12:00 11 сентября движение на участке улицы Заки Валиди от Маркса до улицы Советской будет перекрыто до 10 часов вечера 12 сентября. Также движение будет ограничено и в день проведения мероприятия.

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