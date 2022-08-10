«Орут, борясь за места»: уфимцы «взвыли» от бабушек, которым разрешили торговать

Во что превратилась организованная площадка для торговли «бабушкиным урожаем» на проспекте Октября в Уфе возмущенная уфимка показала на странице Радия Хабирова в соцсети 9 августа.

Инициатива «перестать гонять бабушек» и организовать бесплатные и легальные места для бабушек и дедушек (и не только, что уж греха таить) весьма успешно реализуется по всей Башкирии. Не так давно Радий Хабиров инспектировал такие торговые ряды в Нефтекамске, где даже приобрел помидоров. Происходящее глава похвалил и работу велел продолжать, вот только не все в восторге от нежданно-негаданно возникшего рынка под своими окнами. Своими чаяниями жительница проспекта Октября и поделилась в комментариях у Хабирова, который собственно и является автором идеи. Скажите, пожалуйста, почему, когда Вы создавали гениальную идею по размещению мест для продажи физическими лицами товаров с собственных подсобных хозяйств, Вы не подумали о жителях домов? Почему я теперь вынуждена жить на базаре? Вы хоть можете себе представить, что такое, когда с утра орда бабок орут, борясь за места? У Вас под окнами дома кто-нибудь торгует сумками, трусами и помидорами, оставляя потом непроданные остатки гнить?Татьяна Третьякова Также автор обращения вопрошает работают ли для бабушек такая штука как санитарные нормы и негодует от того, что продукты питания продаются у дороги «практически с земли». Происходит это на остановке «Башкирская гимназия-интернат имени Рами Гарипова» или же по старинке «Юрюзань», там и бизнес-центр и дикий человеческий трафик и постоянный шум. Как же тут обойтись без гвалта торгующих и аромата их неликвида? Почему у нас по Конституции все равны, но кто-то ровнее и может спокойно спать, а у кого-то с чьей-то подачи спальня теперь в торговых рядах? Через дорогу огромная площадь перед магазином Байрам, почему туда нельзя был выставить эти лотки вместо парковки такси? Вы издеваетесь что ли над нами? На фото жилой дом! Начиная со второго этажа — жилые квартиры, там люди живут, где были глаза тех, кто разрешил установку этих торговых мест????Татьяна Третьякова В ответ на гневный комментарий Татьяне Третьяковой сотрудники ЦУР Башкирии сообщили, что взяли ее обращение в работу, а ответят по факту ей уже из администрации Октябрьского района. Ранее жители Уфы и других городов неоднократно сообщали о том, что местами для «бабушек торгующих своим урожаем» не брезгуют и предприниматели из ближнего зарубежья, торгующие южными фруктами. Как бы то ни было не у каждого в Башкирии на огороде в середине лета созревает черешня и прочие персики. Однако это уже другая история.

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