В Уфу на два дня вернулось лето

Не сказать, что будет жарко, знойно, как это и положено, вроде бы, для августовской погоды, но, тем не менее, синоптики обещают, что в этот уик-енд в Уфе будет тепло.

Сегодня, в субботу, 10 августа, днем в столице Башкирии температура воздуха прогреется до 25 градусов выше ноля. Будет облачно, но судя по утренней теплой летней погоде, вполне солнечно. Дождя не обещают.

Небольшой дождь возможен завтра, в воскресенье, 11 августа. В этот день ночью и утром будет достаточно комфортно – плюс 15. Днем будет еще теплее – до плюс 22 градусов. В оба дня ветрено не будет – дуть будет с примерной скоростью 2-3 метра в секунду.