Запрет властей Уфы в проведении ЛГБТ-акций обжаловали в ЕСПЧ спустя 2 года

Как сообщил организатор митингов, известный российский ЛГБТ-активист Николай Алексеев, рассматривание дела затянулось на два года (с ноября 2016 года) из-за «пинг-понга между судами и апелляционной инстанцией».

- Даже не верится, что и это дело теперь завершено. Оно тянулось аж с ноября 2016 (!!!) года во многом из-за пинг-понга между судами первой и апелляционной инстанций. Уфа стала 121-м городом России, а Республика Башкортостан — 80-м из 85-ти субъектов РФ, запреты публичных ЛГБТ-акций в которых оспорены в Страсбургском Суде, — написал Алексеев.

Напомним, целями этих мероприятий были легализация однополых браков в России, поддержка толерантного отношения и соблюдения прав и свобод лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств в России.

В ноябре 2016-го года власти Уфы отказали активистам в проведении акций и шествия. Тогда Алексеев обратился в ЕСПЧ, чтобы обжаловать это решение. В мае 2018 года Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу активистов.