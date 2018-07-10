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В Уфе за счет экономии буду отремонтированы еще 3 участка дороги и 6 дворов
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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В Уфе за счет экономии буду отремонтированы еще 3 участка дороги и 6 дворов

Сегодня, 10:52ГородТатьяна Майорова
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