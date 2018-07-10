В Уфе за счет экономии буду отремонтированы еще 3 участка дороги и 6 дворов
Уже объявлены аукционы для определения подрядчиков.
Сегодня, 10 июля, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ирек Ялалов рассказал, что число отремонтированных объектов в этом году в столице увеличится за счет экономии средств.
- Благодаря экономии средств. полученной в ходе проведения конкурсных процедур, у нас появилась возможность отремонтировать сверх запланированного еще три участка городских улиц. Это участок проспекта Октября от перекрестка с лицей 50 лет СССР до пересечения с улицей Шафиева, улица Перспективная в микрорайоне Шакша и улица Кольцевая между улицами Конституции и Ульяновых, - сообщил Ирек Ялалов. - Аукционы объявлены, они пройдут с 7 по 13 августа.
Таким же способом удалось найти средства для ремонта шести дворов в городе.
- Если учесть, о междворовое пространство обычно объединяет сразу несколько домов, значит, результатами благоустройства этих дворовых территорий сможет воспользоваться большое число горожан, - отметил Ирек Ялалов.