В парках Уфы появятся всесезонные пункты общепита

- В рамках концепции "Город в парке" в наших зеленых зонах отдыха должны появиться всесезонные кафе семейного формата, - заявил Ирек Ялалов. - Мы должны окончательно забыть как страшный сон четыре десятка тошниловок, пивнушек и шашлычных, которые мы закрыли. Теперь все в парках и скверах должно быть иначе. А если учесть опыт чемпионата мира по футболу, когда иностранные гости охотно пробовали блюда местной кухи, нужно уделить особое внимание именно этнической составляющей. В токах общепита должны присутствовать обязательно блюда из кухни народов, населяющих Башкирию