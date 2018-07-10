В мэрии Уфы назвали срок открытия после ремонта старого Бельского моста

Сегодня, 10 июля, во второй половине дня начнется подъем металлических конструкций для закрепления их на старом Бельском мосту. Такая информация была озвучена на оперативном совещании в администрации Уфы.

Как доложил представитель подрядчика, подготовительные работы к установке металлических конструкций полностью завершены, пришедшие в негодность опорные части заменены новыми. Бетон набрал необходимую прочность. Так что теперь могут быть окончательно демонтированы старые конструкции и на их место установлены новые.

- Мы обещали горожанам сдать мост в эксплуатацию в конце июля, не забывайте. Мы должны сдержать слово, - отметил Ирек Ялалов.

По его словам, на мосту появится новое техническое устройство, которое будет ограничивать габариты проезжающего транспорта по высоте и не допустит въезжания на мост большегрузов.