В мэрии Уфы назвали срок открытия после ремонта старого Бельского моста
Основной этап работ по ремонту моста завершен.
Сегодня, 10 июля, во второй половине дня начнется подъем металлических конструкций для закрепления их на старом Бельском мосту. Такая информация была озвучена на оперативном совещании в администрации Уфы.
Как доложил представитель подрядчика, подготовительные работы к установке металлических конструкций полностью завершены, пришедшие в негодность опорные части заменены новыми. Бетон набрал необходимую прочность. Так что теперь могут быть окончательно демонтированы старые конструкции и на их место установлены новые.
- Мы обещали горожанам сдать мост в эксплуатацию в конце июля, не забывайте. Мы должны сдержать слово, - отметил Ирек Ялалов.
По его словам, на мосту появится новое техническое устройство, которое будет ограничивать габариты проезжающего транспорта по высоте и не допустит въезжания на мост большегрузов.
- Старый мост будет предназначен только для проезда легкового транспорта и пассажирских автобусов, - пояснил Ирек Ялалов. - Еще раз приношу извинения горожанам за неудобства, доставленные из-за ремонта моста.