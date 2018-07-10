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Мэр Уфы рассказал о печальном примере наследия эпохи бракоделов
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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Мэр Уфы рассказал о печальном примере наследия эпохи бракоделов

Сегодня, 10:29ГородТатьяна Майорова
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