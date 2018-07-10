Мэр Уфы рассказал о печальном примере наследия эпохи бракоделов

Администрация Уфы намерена провести совещание с собственниками строительных организаций, работающих на территории города, на тему качества их работы. Об этом сегодня, 10 июля, заявил глава города Ирек Ялалов.

- Только пусть приедут именно собственники. Мне эти говорящие головы - исполнительные директора - не нужны, - подчеркнул мэр Уфы.

Причиной его недовольства стала ситуация с жилым пятиэтажным домом по улице Машиностроителей. 21, который пришлось расселить из-за аварийного состояния и срочно проводить в нем капитальный ремонт. Одна из стен дома, выполненная из силикатного кирпича, превратилась в труху, как выразился глава города. Дело в том, что построенная вплотную к дому высотка, возведенная методом точечной застройки, оказалась не снабжена отводом для талых вод и ливневых стоков. Весь водослив с крыши устремился на стену соседней пятиэтажки и за несколько лет уничтожила ее.

- Вот такой классический пример наследия эпохи бракоделов, когда ради прибыли пренебрегали требованиями качества и мерами безопасности, - сообщил Ирек Ялалов. - А ведь качество строительства - это залог будущих минимальных затрат на эксплуатацию. Проблемы с домом на 90 процентов зависят от строительства и лишь на 10 процентов - от неправильной эксплуатации.

По словам мэра, злополучную высотку построила уважаемая строительная организация, которая строила много объектов в городе, но в данном случае допустила вот такую роковую ошибку.