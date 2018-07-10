Мэр Уфы: Хватит идти на поводу у застройщиков!

Сегодня, 10 июля, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ирек Ялалов рассказал о своих впечатлениях от недавней поездки в столицу Казахстана Астану для участия в Форуме мэров городов стран Шелкового пути и выводах, которые он сделал после увиденного.

- В Астане приглашают зарубежных архитекторов и поясняют это тем, что у отечественных специалистов узкий кругозор и не хватает креатива для создания поистине величественных строительных объектов. В итоге Астана, созданная фактически на пустом месте, за короткое время стала самым красивым городом на постсоветском пространстве. Нам нужно обратить внимание на этот уникальны опыт.

Прежде всего, по мнению Ирека Ялалова, следует поработать с застройщиками, объекты которых не всегда доставляют эстетическое удовольствие глазу.

- У нас есть интересные новые объекты - "Идель", "Аристократ", "Умные дома", еще пара объектов. Но все остальное - это печальное зрелище. А ведь мы сдаем каждый год около 80 жилых домов и около 120 других объектов. Хватит идти на поводу у застройщиков! Если они не могут дать новое для города, нужно искать силы для прорыва в этой сфере.

Помимо этого, Ирек Ялалов рассказал о возведении нового моста в Астане, который станет новой достопримечательностью города, а также о создании скоростной транспортной инфраструктуры, стоимость которой составит около 2 млрд долларов, из которых часть средств является инвестициями из Китая, еще одна часть - кредиты международных банков, а остальное предоставляет правительство Казахстана.

- Конечно, бюджет Уфы составляет всего 600 млн долларов. Однако нам тоже нужно обратить внимание на этот опыт строительства мостовых объектов. Дешевизна и красота - это не всегда синонимы, - отметил глава Уфы.

Очень перспективным, по мнению Ирека Ялалова, является традиция, введенная в Астане, когда каждая область Казахстана ежегодно строит какой-нибудь объект в Астане.

- Наши районы республики тоже могли бы так поступать - например, открыть свою аллею в Уфе, - предложил мэр Уфы. - Мы должны ориентироваться на лучшие стандарты.