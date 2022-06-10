В Уфе анонсировали появление Аллеи медицинской доблести, посвященной погибшим медикам

Отметим, что в сентябре 2020 года в Уфе напротив Башмедуниверситета установили мемориал в честь медиков, умерших в пандемию. Позже очевидцы заметили, что стенд пропал с места установки. Буквально через сутки после сообщения стало известно, что стенд памяти все же вернули на прежнее место со всеми фотографиями. При этом до сих пор неясна причина его исчезновения.