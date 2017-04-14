Ирек Ялалов встретился с бывшими руководителями администрации Уфы

Перед Днем России, 263-летием со дня рождения Салавата Юлаева и 443-летием со дня основания уфимской крепости в столице Башкирии закладывается новая традиция. Сегодня 10 июня в администрации Уфы состоялась встреча руководителей города разных лет, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Столичный градоначальник Ирек Ялалов поздравил с наступающими праздниками экс-мэров Рима Рахматуллина, Фидуса Ямалтдинова и Павла Качкаева.

Напомним, что Рим Рахматуллин работал председателем Уфимского горсовета с 1983 года по июль 1987 года. Фидус Ямалтдинов работал главой администрации Уфы с марта 1995 года по август 2000 года. Павел Качкаев возглавлял администрацию города с мая 2003 года по декабрь 2011 года.

Собеседники обменялись мнениями о нынешнем этапе развития города, о происходящих в Уфе преобразованиях, об особенностях организации работы муниципалитета в разные годы, существующих вопросах и путях их решения.

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