850 залпов в честь Победы: как в Уфе прошел праздничный салют

Салют в Уфе состоялся в двух местах – на площади Ленина и на площади перед Дворцом культуры «Моторостроитель». Были также отмечены залпы в Старой Уфе, предположительно в районе «Президент-отеля», видимо, они стали частью программы какого-то корпоратива.