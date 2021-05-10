850 залпов в честь Победы: как в Уфе прошел праздничный салют

Салют в Уфе состоялся в двух местах – на площади Ленина и на площади перед Дворцом культуры «Моторостроитель». Были также отмечены залпы в Старой Уфе, предположительно в районе «Президент-отеля», видимо, они стали частью программы какого-то корпоратива.
По официальным данным, салют, организованный городскими властями, состоял из 850 залпов, взмывавщих в небо на высоту порядка 200 метров. Фейерверк продолжался шесть минут.
До этого днем на проспекте Октября в Уфе состоялся праздничный парад Победы. Mkset публиковал фоторепортаж с этого мероприятия.