850 залпов в честь Победы: как в Уфе прошел праздничный салют

850 залпов в честь Победы: как в Уфе прошел праздничный салют
850 залпов в честь Победы: как в Уфе прошел праздничный салют
Сегодня, 11:34ГородТатьяна МайороваФото: ufacity.info
Накануне, 9 мая, с наступлением темноты небо над столицей Башкирии осветили залпы красочного салюта, посвященного Дню Победы, а также присвоению Уфе почетного звания «Город трудовой доблести».

Салют в Уфе состоялся в двух местах – на площади Ленина и на площади перед Дворцом культуры «Моторостроитель». Были также отмечены залпы в Старой Уфе, предположительно в районе «Президент-отеля», видимо, они стали частью программы какого-то корпоратива.

Фото:ufacity.info

По официальным данным, салют, организованный городскими властями, состоял из 850 залпов, взмывавщих в небо на высоту порядка 200 метров. Фейерверк продолжался шесть минут.

Фото:ufacity.info

До этого днем на проспекте Октября в Уфе состоялся праздничный парад Победы. Mkset публиковал фоторепортаж с этого мероприятия.

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9 Мая
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