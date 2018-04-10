В Уфе самострой на Архитектурной скорее всего снесут

Сегодня, 10 апреля, на пресс-конференции, организованной изданием "Коммерсантъ-Башкортостан", представитель Главархитектуры Уфы заявил, что будут приняты строгие меры в отношении застройщика, который самовольно возводит спортивный комплекс по улице Архитектурной, 8 в Уфе.

- Разрешение не выдавалось изначально на строительство этого объекта, и сам застройщик за разрешением не обращался, - уточнил представитель ведомства. Управление земельных и имущественных ресурсов мэрии Уфы обратится с иском в суд и будет требовать сноса объекта. Порядок решения таких вопросов прописан в законе, и его необходимо соблюдать.

Напомним, жители уфимского микрорайона Черниковка выступают против точечной застройки в их дворе. Перед Новым годом между домами по улице Архитектурной, 8 и 10 началась стройка. Это возмутило горожан, ведь их согласия никто не спрашивал. Кроме того, людям не сразу удалось узнать, что же здесь планируют возвести.