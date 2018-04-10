В Уфе на Цюрупы устраняют последствия усадки грунта

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В данный момент участок перекрыт.
Около противотуберкулезного диспансера на Цюрупы, 100/1 устраняют последствия усадки грунта, сообщили в пресс-службе администрации города.
Сейчас участок, на котором ранее проводился ремонт, перекрыли. О ликвидации последствий сообщат дополнительно.
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