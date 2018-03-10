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Уфимцам 18 марта предстоит выбрать, какие территории благоустроить первыми
Сюжеты:
Из зала судаБолеем за нашихВыборы-2018
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Уфимцам 18 марта предстоит выбрать, какие территории благоустроить первыми

Сегодня, 14:09ГородРазиф АбдуллинФото: ufacity.info
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