Уфимцам 18 марта предстоит выбрать, какие территории благоустроить первыми

Жителям Уфы 18 марта предстоит выбрать, в какие из 10 городских территорий в первую очередь направить деньги, благоустройство которых планируется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

В каждом из семи районов города проходят обсуждения дизайн-проектов. График и места обсуждений опубликованы здесь.

Вот список парков и мест, которые предлагается выбрать: Непейцевский дендропарк, улица Максима Рыльского, сквер «Волна», парк культуры и отдыха «Нефтехимик», парк культуры и отдыха «Кашкадан», набережная реки Уфа в Сипайлово, парк имени И.Якутова, парк культуры и отдыха «Демский», парк «Первомайский», парк «Каменная река» (рядом с улицей Зайнаб Биишевой).

Выбрать территорию, куда в первую очередь следует направить средства федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» можно будет 18 марта на 292 участках, в рамках рейтингового голосования.

- Организация рейтингового голосования ни в коем образе не будет мешать основным выборам. Места для голосования будут размещаться в других помещениях, в этом же здании, но в других помещениях, - пояснил начальник отдела управления по взаимодействию с институтами гражданского общества администрации Уфы Каусар Фаррахов.