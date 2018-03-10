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Ирек Ялалов проверил, как идет ремонт старого Бельского моста в Уфе
Сюжеты:
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Ирек Ялалов проверил, как идет ремонт старого Бельского моста в Уфе

Сегодня, 13:44ГородРазиф АбдуллинФото: ufacity.info
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