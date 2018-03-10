Ирек Ялалов проверил, как идет ремонт старого Бельского моста в Уфе

В Уфе на старом Бельском мосту начались ремонтные работы, сообщили в пресс-службе мэрии. Вчера, 9 марта, ход работ проинспектировал глава администрации Уфы Ирек Ялалов.

Пока производится демонтаж деформационных швов. Сейчас производится разборка железобетонной плиты проезжей части в районе восьмой опоры и ведется подготовка к демонтажу шва.

Арматура сильно изношена - на многих участках от первоначального сечения арматуры осталось не более 30 процентов, имеется сильная коррозия металла. Деформации, которые должен был поглощать шов, не поглощались, в результате чего арматура вытягивалась и разрушалась конструкция моста, пояснил главный инженер подрядной организации - Мостоотряда № 30 филиала ЗАО «Уралмостострой» Александр Кучерявец.

- Работы ведутся круглосуточно и без выходных для того, чтобы как можно скорее демонтировать старые швы и подготовить участки к установке новых швов, - отметил Александр Кучерявец.

Ирек Ялалов поставил задачу завершить восстановительные работы и открыть движение на старом Бельском мосту ко Дню города (12 июня).

Ремонт позволит продлить срок службы моста на два года. За это время необходимо построить новый мост между двумя существующими, который примет на себя нагрузку вместо старого моста, а старый мост затем необходимо полностью реконструировать.