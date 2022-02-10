Ликвидацией озера с отходами «Уфахимпрома» за 19 млн рублей займется фирма из Москвы

Ликвидацией озера с отходами «Уфахимпрома» за 19 млн рублей займется фирма из Москвы
Ликвидацией озера с отходами «Уфахимпрома» за 19 млн рублей займется фирма из Москвы
Сегодня, 11:44ГородИрина ДеревянчукФото: 1MI
Начальная цена контракта приближалась к 25 миллионам рублей, но ООО Институт «Газэнергопроект» снизил ее на 6 миллионов рублей, следует из материалов госзакупки.

Претендовали на создание проекта ликвидации шламонакопителей «Уфахимпрома» на севере Уфы пять организаций из разных городах Уфы. Желающих из Казани, Саратова, Ростова-на-Дону и Уфы обошла московская компания ООО Институт «Газэнергопроект». ООО не только снизило начальную цену контракта на 6 миллионов рублей, но подтвердил наличие позитивного опыта выполнения подобные проектов. Завершить создание проекта компании необходимо до 27 ноября следующего года.

«Газэнергопроекту» предстоит по завершению инженерных изысканий предложить способ рекультивации озер с отходами на площади 1,4 гектара. Уточняется, что подрядчику предстоит определиться с технологией, которая позволит провести рекультивацию так, чтобы вернуть землям пригодное для их разрешенного использование состояние.

Напомним, не так давно, 1 февраля, на оперативке в мэрии Уфы Сергей Греков сообщил, что Уфа после того, как ее посетила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в 2021 году, попала в первую пятерку стартующего в этом году проекта по федеральной программе «генеральная уборка». Источники финансирования будут определены уже в конце месяца, сообщил тогда Греков.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы