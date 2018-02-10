В Ленинском районе Уфы 12 февраля 7 домов останутся без воды

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Отключение запланировано с 11.00 до 17,00.
Источник: Уфаводоканал
В понедельник, 12 февраля, в Ленинском районе Уфы 7 домов останутся без воды. Как сообщили в пресс-службе «Уфаводоканала» с 11.00 до 17.00 будет прекращено холодное водоснабжение в связи с ремонтными работами у следующих потребителей:
- ул. Госпитальная, 24, 26, 26а;
- ул. Султанова, 24/1;
- ул. Гафури, 71, 71а, 75
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