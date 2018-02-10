В Ленинском районе Уфы 12 февраля 7 домов останутся без воды

В понедельник, 12 февраля, в Ленинском районе Уфы 7 домов останутся без воды. Как сообщили в пресс-службе «Уфаводоканала» с 11.00 до 17.00 будет прекращено холодное водоснабжение в связи с ремонтными работами у следующих потребителей: