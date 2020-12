Пиксельную ёлку за 12 миллионов в Уфе запустят 14 декабря

Пиксельную ёлку на Советской площади Уфы включат 14 декабря, когда как новогоднюю иллюминацию в городе запустят уже 10 числа. Об этом рассказал начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Рустем Хамитов.

Уже завтра уфимцы могут наблюдать включение новогодней иллюминации в столице Башкирии. Установка пиксельной ёлки, которая обошлась городскому бюджету в 12 миллионов, установят также завтра, а вот включение запланировано на 14 декабря. Над монтажом и ревизией иллюминации работает «Уфагорсвет». Самую дорогую елку республики установит ИП Межевов Александр Юрьевич, который в ходе аукциона снизил стоимость с 18 миллионов до 12. Её стоимость не раз обсуждалась в соцсетях местными жителями, а главред Esquire Сергей Минаев высмеял столь дорогое приобретение. Средства на приобретение елки выделил городской бюджет, и, как рассказывал пресс-секретарь мэрии Марсель Байдавлетов, предварительная стоимость пиксельной ёлки установили ещё до ухудшения эпидобстановки в регионе.

