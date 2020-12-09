Пиксельную ёлку за 12 миллионов в Уфе запустят 14 декабря

Самую дорогую елку республики установит ИП Межевов Александр Юрьевич, который в ходе аукциона снизил стоимость с 18 миллионов до 12. Её стоимость не раз обсуждалась в соцсетях местными жителями, а главред Esquire Сергей Минаев высмеял столь дорогое приобретение. Средства на приобретение елки выделил городской бюджет, и, как рассказывал пресс-секретарь мэрии Марсель Байдавлетов, предварительная стоимость пиксельной ёлки установили ещё до ухудшения эпидобстановки в регионе.