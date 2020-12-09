Главархитектуры Уфы предложил единый стиль оформления фасадов зданий

Проект документа разработал Главархитектуры. Для его обсуждения с 8 по 21 декабря проводятся публичные слушания, в свои предложения можно отправить на почту администрации. Планируется, что правовой акт вступит в силу в январе–марте следующего года.
Авторы документа считают, что данные стандарты в едином оформлении фасадов зданий обеспечат престиж города, создадут условия для внедрения новых технологий, позволят сформировать архитектурное и градостроительное своеобразие города, что повысит культурный духовный уровень населения.