Главархитектуры Уфы предложил единый стиль оформления фасадов зданий

Главное управление архитектуры и строительства Уфы выступило с предложением оформить фасады зданий города в едином стиле. Администрация муниципалитета, в свою очередь, организовала публичные консультации и возможность направить свои предложения.

Проект документа разработал Главархитектуры. Для его обсуждения с 8 по 21 декабря проводятся публичные слушания, в свои предложения можно отправить на почту администрации. Планируется, что правовой акт вступит в силу в январе–марте следующего года. Авторы документа считают, что данные стандарты в едином оформлении фасадов зданий обеспечат престиж города, создадут условия для внедрения новых технологий, позволят сформировать архитектурное и градостроительное своеобразие города, что повысит культурный духовный уровень населения.

