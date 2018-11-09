В Уфе коммунальные службы перешли на усиленный «зимний» режим работы

Предприятия сферы ЖКХ в Уфе переходят на усиленный режим работы. Об этом сообщили в администрации города. Такие меры предприняты в связи с резким понижением температуры воздуха в ближайшие дни.

- Во избежание образования наледи жилищно-коммунальные службы готовы обрабатывать песко-соляной смесью дороги и тротуары, - сообщается на сайте мэрии.

Попутно представители столичной администрации призвали автомобилистов позаботиться о безопасности на дорогах и сменить летнюю резину на зимнюю.

В случае возникновения нештатной ситуации следует звонить в «Службу спасения 112».