В Уфе коммунальные службы перешли на усиленный «зимний» режим работы
Это объясняется резким понижением температуры воздуха.
Предприятия сферы ЖКХ в Уфе переходят на усиленный режим работы. Об этом сообщили в администрации города. Такие меры предприняты в связи с резким понижением температуры воздуха в ближайшие дни.
- Во избежание образования наледи жилищно-коммунальные службы готовы обрабатывать песко-соляной смесью дороги и тротуары, - сообщается на сайте мэрии.
Попутно представители столичной администрации призвали автомобилистов позаботиться о безопасности на дорогах и сменить летнюю резину на зимнюю.
В случае возникновения нештатной ситуации следует звонить в «Службу спасения 112».
Напомним, по прогнозу Башгидромета, в ближайшие дни из-за вторжения арктической воздушной массы на территорию Башкирии в регионе ожидается резкое понижение температуры до минус 21 градуса.