В Уфе северный обход Затона станет муниципальным

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Этот вопрос решили на совещании в гострансе РБ.
Гостранс Башкирии подготовил и направил на согласование проект распоряжения правительства республики о передаче магистральной автодороги северного жилого района Затон Ленинского дороги в муниципальную собственность, сообщили в пресс-службе государственного комитета республики по транспорту и дорожному хозяйству.
Строительство магистральной дороги – масштабный проект, ставший итогом огромного труда государственных, муниципальных и профильных служб.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей