В Уфе северный обход Затона станет муниципальным

Этот вопрос решили на совещании в гострансе РБ.

Гостранс Башкирии подготовил и направил на согласование проект распоряжения правительства республики о передаче магистральной автодороги северного жилого района Затон Ленинского дороги в муниципальную собственность, сообщили в пресс-службе государственного комитета республики по транспорту и дорожному хозяйству.