В Уфе 11 ноября в двух районах пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Купить свежую продукцию можно будет в Ленинском и Октябрьском районах.

В Уфе в эту субботу, 11 ноября, в двух районах – Ленинском и Октябрьском – пройдут сельскохозяйственные ярмарки.

В Ленинском районе:

- на площадке трамвайного разворотного кольца, рядом с домом №2 по ул. Султанова и перед сквером «Волна» по ул. Ахметова.