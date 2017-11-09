В Уфе 11 ноября в двух районах пройдут сельскохозяйственные ярмарки
Сегодня, 13:13ГородРустэм Башкирцев
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Купить свежую продукцию можно будет в Ленинском и Октябрьском районах.
В Уфе в эту субботу, 11 ноября, в двух районах – Ленинском и Октябрьском – пройдут сельскохозяйственные ярмарки.
В Ленинском районе:
- на площадке трамвайного разворотного кольца, рядом с домом №2 по ул. Султанова и перед сквером «Волна» по ул. Ахметова.
В Октябрьском районе ярмарки пройдут на площади перед Дворцом Спорта (ул. Р.Зорге,41) и на аллее по ул. Рыльского, от дома №33 по ул. Гагарина до дома №14 по ул. Рыльского.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей